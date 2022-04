POL-LWL: Autofahrer nach Unfall gestorben - Polizei vermutet gesundheitliches Problem

Golchen (ots) -



In Golchen ist ein Autofahrer am Freitagvormittag nach einem Zusammenstoß mit einem Tanklaster offenbar nicht an den erlittenen Unfallverletzungen, sondern vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 66-jährige deutsche Mann mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen haltenden LKW geprallt. Dabei handelt es sich um einen mit Heizöl beladenen Tanklaster, dessen Fahrer gerade einen Kunden beliefert hat. Der 66-Jährige wurde anschließend durch eintreffende Rettungskräfte reanimiert, starb jedoch kurz darauf noch an der Unfallstelle. Während der Tanklaster relativ leicht beschädigt seine Fahrt fortsetzen konnte, entstand am PKW des Verunglückten erheblicher Sachschaden.



