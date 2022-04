POL-ANK: Polizei rettet unterkühltes 15-jähriges Mädchen

Anklam (ots) -



Gestern Nachmittag (08.04.2022) meldete sich eine Mutter bei der Polizei in Anklam und meldete ihre 15-jährige Tochter als vermisst. Das Mädchen sei nach der Schule nicht wie üblich mit dem Bus nach Hause gekommen. Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Anklam und des Kriminaldauerdienstes haben sofort die Ermittlungen aufgenommen und im Stadtgebiet von Anklam sowie den umliegenden Orten nach dem Mädchen gefahndet, jedoch ohne Erfolg.



Durch intensive Ermittlungen, u. a. Bekanntmachen von Kontaktpersonen und Befragungen, wurde am späten Abend schließlich bekannt, dass das Mädchen zunächst in Anklam blieb und sich später bei einer Freundin in einem nahe gelegenen Dorf aufhielt. Von dort wollte sie zu Fuß zum Wohnort in Ducherow gehen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der widrigen Wetterbedingungen (Amtliche Warnung vor Sturmböen, Regen, 6 °C Außentemperatur) wurden zusätzlich ein Polizeihubschrauber und ein Fährtensuchhund zur Unterstützung der Suchmaßnahmen einbezogen.



Gegen 22:45 Uhr konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers eine Person an einer Baumreihe an einem Feldrand bei Ducherow entdecken, woraufhin sofort Einsatzkräfte dorthin geleitet wurden und der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe landete. Die Besatzung konnte dort das unterkühlte Mädchen mit der nassen Bekleidung entdecken. Sie war bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und forderten Notarzt und Sanitäter an. Gemeinsam mit weiteren eintreffenden Polizeikräften brachten sie das Mädchen in den Polizeihubschrauber, um sie zu einer befahrbaren Straße zu bringen. Dort wurde sie von den Rettungskräften übernommen, medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Nach aktuellen Informationen geht es dem Mädchen den Umständen entsprechend gut.



Alle Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



