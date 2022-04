POL-GÜ: Mehrere Anzeigen wegen gestohlener Katalysatoren aufgenommen

Güstrow (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow wurden in dieser Woche mehrere Anzeigen wegen dem Diebstahl von Katalysatoren aufgenommen. Drei Güstrower Anwohner sowie zwei aus dem Güstrower Umland und zwei Halter aus Kröpelin wurden geschädigt. Tendenziell wird bei einem Katalysator ein Schaden von 1.000 Euro angenommen.



Wozu brauchen die Diebe einen Katalysator? Da geht die Polizei derzeit von zwei Möglichkeiten aus. Zum einen als Ersatzteil und zum zweiten sind in Katalysatoren Teile verbaut, mit denen ein guter Schrottpreis erzielt werden kann.



Ein fehlender Katalysator macht sich durch ein lautes Motorgeräusch bemerkbar, des weiteren fällt die Abgasreinigung weg und nun darf das Fahrzeuge nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegt werden, weil die Straßenzulassung erlischt.



Zudem macht die Polizei darauf aufmerksam, dass an gestohlenen Katalysatoren kann kein Eigentum erworben werden kann. Wenn festgestellt wird, dass ein gekaufter Katalysator geklaut war so wird vom Tatbestand der Hehlerei gesprochen. Es wird geraten, die Finger von gebrauchten Katalysatoren, die z. B. Online angeboten werden, zu lassen.



