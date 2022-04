POL-LWL: LKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der BAB 24 verletzt

Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Bandenitz und Wöbbelin ist am Freitagmorgen der Fahrer eines LKW verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein mit Futtermitteln beladener LKW gegen 05:50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte neben Straße auf die Seite. Der Fahrer des Lastautos, der zunächst im Fahrzeug eingeklemmt war, erlitt dabei Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zudem traten mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Fahrzeugtank aus. Die Feuerwehr befindet sich im Einsatz. Im Zuge der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen ist die rechte Fahrspur in Richtung Berlin derzeit gesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell