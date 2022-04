POL-ANK: Korrektur und Nachmeldung zum Wohnungsbrand in Anklam

Anklam (ots) -



Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 06.04.2022 um 20:35 Uhr mitteilte, kam es gestern Nachmittag (06.04.2022) zu einem Brand einer Wohnung in der Friedländer Straße in Anklam (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5190828).



Entgegen der gestrigen Informationen ist der 28-jährige deutsche Wohnungsinhaber am Nachmittag kurz zu Hause gewesen und habe anschließend seinen einjährigen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt. Kurz darauf habe er einen Anruf von einer Nachbarin erhalten, die ihm mitteilte, dass es in seiner Wohnung brennt. Daraufhin ist er mit seiner Partnerin und seinem Sohn sofort zum Brandort gefahren. Folglich wurden keine Personen bei diesem Brand verletzt.



Während der Brandbekämpfung haben die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Anklam den Hund in der Wohnung der Familie entdeckt und in Sicherheit gebracht. Dieser wurde durch den Brand leicht verletzt und an die Tierrettung übergeben, die sich um die Versorgung des Tieres kümmerte.



Während des Einsatzes war die Friedländer Straße komplett gesperrt.



Noch am gestrigen Abend wurden die Ermittlungen der Kriminalpolizei durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Dieser teilte in einem vorläufigen Ergebnis mit, dass ein technischer Defekt derzeit auszuschließen ist. Die genaue Brandursache ist weiterhin unklar.



Als besonders lobend ist das Verhalten des Nachbarn des Mehrfamilienhauses hervorzuheben. Als er plötzlich den Rauchmelder im Hausflur hörte, stellte er dort eine starke Rauchentwicklung fest. Des Weiteren fasste er an die Wohnungstür der Brandwohnung und nahm die sehr warme Temperatur des Türblattes wahr. Sofort leitete er die wichtigen Maßnahmen ein und informierte seine Ehefrau, welche die Feuerwehr verständigte. Außerdem informierte er die anderen Nachbarn und forderte sie auf, das Gebäude zu verlassen. Anschließend haben er und seine Frau sich selbst in Sicherheit gebracht.



