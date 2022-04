POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand in Kleingartenanlage

Rostock (ots) -



Nachdem es in einer Kleingartenanlage in der Rostocker Südstadt heute Morgen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Gegen 4:40 Uhr war das Feuer in der Kleingartenanlage in der Satower Straße ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig später vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sind von dem Feuer drei Parzellen betroffen und zwei Gartenlauben brannten vollständig nieder. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.



Nach Beendigung aller Löscharbeiten untersuchen Brandursachenermittler den Brandort. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell