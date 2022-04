POL-NB: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen

Neubrandenburg (ots) -



Die Suche nach einem 13-jährigen Mädchen, welches seit Tagen nicht in die Kinder- und Jugendeinrichtung zurückgekehrt ist, konnte erfolgreich beendet werden. In den späten Abendstunden wurde sie von Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg angetroffen und in die Einrichtung zurückgebracht.



Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und bitte um Löschung der personenbezogenen Daten des Mädchens.



