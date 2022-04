POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer kam es am 6.4. um kurz vor 7 Uhr in der Pampower Straße im Bereich der Kreuzungsanlage in Höhe der Unterführung der Umgehung:



Ein 22-jähriger Schweriner überquerte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn und wurde dabei vom Pkw eines 35-jährigen Mannes aus dem Schweriner Umland erfasst.



Bei dem Zusammenstoß zog sich er Radfahrer leichte Verletzungen zu, eine Aufnahme im Krankenhaus wurde jedoch nicht erforderlich.

Die Sachschadenssumme an Fahrrad und Pkw wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.



Ob eine Missachtung des Rotlichts durch den Radfahrer oder eine andere Ursache Grund für den Unfall war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



