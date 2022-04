POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Paarsch mit hohem Sachschaden

Parchim (ots) -



Am 06.04.2022 geriet aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 21:00

Uhr eine Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes in

Paarsch in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf das gesamte

Gebäude aus und konnte gegen 00:30 Uhr von den Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Parchim, Rom und Klein Niendorf gelöscht

werden. In der Lagerhalle befanden sich zum Zeitpunkt des

Brandausbruches Fahrzeuge, Werkzeug und Material der Firma. Die

Gegenstände sowie die Halle wurden durch den Brand nahezu vollständig

zerstört. Der Gesamtschaden wird durch den Eigentümer auf ca. 200.000

Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei

hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zur Unterstützung der weiteren

Ermittlungen wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers

angefordert.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



