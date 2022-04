POL-NB: Wohnungsbrand in Anklam

Anklam (ots) -



Am 06.04.2022, gegen 15:23 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle

Vorpommern Greifswald bekannt, dass es in einer Wohnung im 1. OG

eines Mehrfamilienhauses in der Friedländer Straße in Anklam zu

einem Brand gekommen ist. Nachdem der 28-jährige Wohnungsinhaber mit

seinem 1-jährigen Sohn die Wohnung betrat, bemerkte er den Brand und

verständigte die Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache ist der

Brand im Wohnzimmer der Wohnung ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des

Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Freiwillige

Feuerwehr Anklam war mit 16 Kameraden im Einsatz und konnte das Feuer

löschen. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Eine Ersatzwohnung

wird durch die Stadt Anklam bereitgestellt. Die angrenzenden

Wohneinheiten wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen

und Evakuierungen waren ebenfalls nicht erforderlich. Das 1-jährige

Kind wurde vorsorglich zur Untersuchung in das Klinikum Anklam

verbracht. Durch den Brand in der o.g. Wohnung entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Der

Kriminaldauerdienst Anklam führt vor Ort die Ermittlungen und ist zur

Spurensuche eingesetzt. Dabei werden sie durch einen

Brandursachenermittler unterstützt. Die Ermittlungen dauern an.





