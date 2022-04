POL-NB: Diebstahl auf Baustelle bei Klein Quassow

17255 Klein Quassow/ Wesenberg (ots) -



In der Zeit vom 03.04.2022, 18:00 Uhr bis 04.04.2022, 04:00 Uhr kam es in einer Baustelle bei Klein Quassow zum Diebstahl verschiedener Verkehrszeichen und Baustelleneinrichtungen.



Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Umleitungsschild, ein Fahrverbotsschild, ein Zusatzschild "Bis Baustelle frei", sieben Baustellenlampen, zwei Schaftrohre, eine Leitbake und vier Klemmschellen. Bislang gibt es keine Hinweise auf Tatverdächtige.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell