POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen

Neubrandenburg (ots) -



Durch eine Neubrandenburger Kinder- und Jugendeinrichtung wurde dem örtlichen Polizeihauptrevier ein 13-jähriges Mädchen als vermisst gemeldet. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen wird um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten gebeten. Letztmalig wurde sie in der Einrichtung in der Kranichstraße gesehen und ist seit mehreren Tagen unbekannten Aufenthalts. Hinweise auf eine Straftat liegen gegenwärtig nicht vor.



Eine Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind abrufbar unter: https://bit.ly/3x4GWHZ



Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.



Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder 110 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell