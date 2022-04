POL-NB: Erneut Schokodieb in der Müritz-Region erwischt

Malchow (ots) -



Am Montag, den 04.04.2022 wählte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow den Notruf der Polizei, nachdem dort ein Ladendieb gestellt wurde.



Die Beamten des Polizeireviers Röbel trafen vor Ort auf zwei Mitarbeiter und einen 38-jährigen, vermeintlich polnischen Staatsangehörigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Tatverdächtige zusammen mit einer weiteren männlichen Person in dem Supermarkt auf. Dieser verließ vor dem 38-Jährigen das Ladengeschäft und konnte im Nachhinein nicht mehr angetroffen werden. Er soll etwa 30-35 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Außerdem soll der Mann kurze, dunkle Haare haben.



Beim Verlassen des Geschäfts bezahlte der 38-Jährige einige Artikel an der Kasse, wurde jedoch von den Mitarbeitern aufgefordert, seinen Rucksack zur Kontrolle zu öffnen. Hierin fanden die Beamten insgesamt 79 Schokoladenpackungen, die offensichtlich aus dem Geschäft stammten und entwendet werden sollten. Die Artikel hatten einen Warenwert von über 180 Euro.



Nachdem die Beamten eine Strafanzeige gegen den Mann aufgenommen haben, wurde er zur Identitätsfeststellung und sofortigen Vernehmung zum Polizeirevier nach Röbel gebracht. Hier wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.



Wer Hinweise auf die zweite, unbekannte Person oder ein möglicherweise genutztes Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



