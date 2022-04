POL-LWL: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Boizenburg (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 05 in Brahlstorf sind am Dienstagmorgen 7 Personen leicht und ein Autoinsasse schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr an einer Einmündung am Ortsrand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 28-jähriger Autofahrer bei einem Abbiegemanöver die Vorfahrt eines anderen PKW missachtet haben. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde ein Mitfahrer im Auto des 28-Jährigen schwer verletzt. Das 37-jährige Unfallopfer ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen worden. Die leicht verletzten Personen erlitten meist kleinere Blessuren bzw. wurden rein vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu erheblichen Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist vor Ort zunächst auf ca. 40.000 Euro geschätzt worden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille fest. Dem 28-jährigen Autofahrer wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher und nahm gegen den aus Rumänien stammenden Fahrer eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell