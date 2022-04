POL-NB: Unbekannte entwenden zwei Pferdeanhänger von Reiterhof in Zirzow

Neubrandenburg (ots) -



Am Vormittag des 04.04.2022 informierte eine 21-jährige Frau das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg über den Diebstahl zweier Pferdeanhänger von einem Reiterhof in Zirzow.



Gemeinsam mit den beiden Haltern der entwendeten Anhänger stellte die junge Frau am 03.04.2022 gegen 18:30 Uhr insgesamt drei derartige Anhänger auf dem Gelände in der Mühlenstraße ab. Während ihrer gegen 10:30 Uhr des 04.04.2022 noch immer an seinem Platz stand, befanden sich die beiden anderen Pferdeanhänger nicht mehr auf dem Grundstück. Der Verdacht einer Straftat drängte sich der Frau auf, als sie eine Diebstahlssicherung auf dem Boden liegend fand. Nach Rücksprache mit den Haltern bestätigte sich die Befürchtung und es wurde Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.



Die Anhänger des Herstellers Böckmann haben zusammen einen Wert von etwa 17.000 Euro und waren jeweils mit dem Kennzeichen MST-FJ522 und MÜR-U650 ausgestattet.



Wer Hinweise auf die Tat, die Täter oder den Verbleib der Anhänger geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell