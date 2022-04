POL-NB: Versammlungslagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am 04.04.2022

Landkreis MSE (ots) -



Am Abend des 04.04.2022 fanden in Neubrandenburg, Neustrelitz, Röbel und Malchow erneut im Vorfeld angemeldete Demonstrationen statt, bei denen sich die Teilnehmer in erster Linie gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung wendeten. Zu den ausschließlich von Privatpersonen angemeldeten Versammlungen kamen insgesamt etwa 335 Teilnehmer zusammen.



In Neubrandenburg zogen etwa 165 Menschen, nach einer Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz, über den Friedrich-Engels-Ring und die Demminer Straße durch das Reitbahn- und Vogelviertel wieder zurück zum Ausgangspunkt. Abgesehen von Verkehrseinschränkungen aufgrund der Versammlung, waren keine Störungen zu verzeichnen.



Den Aufrufen zu den Demonstrationen in Neustrelitz, Röbel und Malchow folgten ebenfalls weniger Menschen als von den Anmeldern erwartete wurden. In Neustrelitz und Malchow wurden die geplanten Aufzugsrouten, in Rücksprache mit den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten, deutlich verkürzt. In Röbel verzichtete der Versammlungsleiter gänzlich auf den geplanten Demonstrationszug und beendete die Versammlung nach einer rund 30-minütigen Kundgebung. In Neustrelitz kamen etwa 100, in Malchow rund 40 und in Röbel circa 30 Personen zusammen.



Alle Versammlungen verliefen störungsfrei und waren bis spätestens 21:00 Uhr beendet.



