POL-SN: Versammlungen in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 04.04.2022 fand ab 18:00 Uhr eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt.

Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und zog durch die Innenstadt bis zum Grunthalplatz. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 330 Personen teil.



Weiterhin fand am gleichen Abend ab 18:30 Uhr am Rande des Grunthalplatzes eine Protestversammlung mit 12 Teilnehmern statt.



Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und wurden von der Polizei begleitet.



