POL-NB: Diebstahl eines Firmentransporters

In den frühen Morgenstunden des heutigen 04.04.2022 wurde der Polizei der Diebstahl eines Firmentransporters angezeigt.



Dieser ereignete sich in der Zeit vom 02.04.2022, 09:00 Uhr zum 04.04.2022, 05:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Neubrandenburger Malzstraße.



Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz Sprinter des Baujahrs 2014. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen NB-HC 314 angebracht.



Der Schaden wird derzeit mit 20.000 EUR beziffert.



Beamte des Krimimalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Transporterdiebstahl nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



