POL-ANK: Versuchter PKW-Diebstahl in Pasewalk

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht (04.04.2022, ca. 01:00 Uhr) versucht, einen VW Passat vom Parkplatz in der Goethestraße in Pasewalk zu stehlen. Der 24-jährige Eigentümer (deutsche Staatsangehörigkeit) hatte von dem Vorfall mitbekommen und die Personen lautstark angesprochen, weshalb sie die Flucht ergriffen. Kräfte des Polizeihauptreviers Pasewalk fahndeten im Stadtgebiet von Pasewalk nach den drei Personen und dem Fahrzeug, jedoch ohne Erfolg. Am VW Passat entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten schweren Diebstahls aufgenommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224 entgegen



