POL-GÜ: Mitarbeiterin der Tankstelle Sanitz überfallen

Eine Mitarbeiterin der Tankstelle in Sanitz war am 03.04.2022 gegen 22:00 Uhr alleine im Verkaufsraum, als plötzlich eine männliche Person die Räumlichkeiten betrat und zielstrebig auf den Verkaufs- sowie Kassenbereich zuging. Die Mitarbeiterin wollte das mit Worten verhindern, aber der Mann zog ein dem Anschein nach ein längeres Küchenmesser, schob sie beiseite und wollte die Kasse öffnen. Das gelang nicht und so hebelte er diese mit einem zusätzlich mitgebrachten Werkzeug auf. Sie nutze die Gelegenheit, um den stillen Alarm, der bei der Polizei aufläuft, auszulösen. Nunmehr waren auch die Türen verschlossen. Ihm gelang es, die Tür einen Spalt aufzudrücken und Richtung Ortsmitte Sanitz zu fliehen. Jedoch hat er bei der Aktion die Kassenbox im Bereich der Ausgangstür zurückgelassen, so dass er nicht alles darin befindliche Geld erbeuten konnte. Den ersten Ermittlungen nach erlangte er 600,00 Euro. Die Höhe des Sachschaden an der Tür konnte noch nicht bekannt gemacht werden. Eine Suche nach dem Mann blieb erfolglos und daher bittet die Polizei um Mithilfe.

Die Polizei sucht eine männliche Person, die ca. 165-170 cm groß und 25-30 Jahre alt ist. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer blauen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zum Gesicht können keine weiteren Angaben gemacht werden, da er eine weiße medizinische Maske trug, die das gesamte Gesicht bedeckte.

Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209 440, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell