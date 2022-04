POL-LWL: Wiederholter ruhestörender Lärm - Polizei beschlagnahmt zwei Fernsehgeräte

Lübz (ots) -



Bei einem erneuten Polizeieinsatz wegen ruhestörenden Lärms in Lübz hat die Polizei am Samstag zwei Fernsehgeräte beschlagnahmt. Nachbarn hatten sich zuvor schon mehrfach über laute Musik zur Tages- und Nachtzeit in der Wohnung einer 61-jährigen Frau beschwert und die Polizei um Hilfe gebeten. Nachdem mehrere Belehrungen in der Vergangenheit keine Wirkung erzielten, beschlagnahmte die Polizei beide Fernsehgeräte, von denen der ruhestörende Lärm ausging. Zwei Tage zuvor hatte die Polizei bereits den CD-Player der Frau bei einem Polizeieinsatz in gleicher Angelegenheit sichergestellt. Auch im jüngsten Fall zeigte sich die 61-jährige Mieterin nur wenig einsichtig. Im Gegenteil: Sie beschimpfte nicht nur ihren Nachbarn, der sich wegen des Lärms bei ihr beschwerte, sie beleidigte auch die eingesetzten Polizeibeamten. Aus diesem Grund ist gegen die deutsche Frau Anzeige wegen Beleidigung erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell