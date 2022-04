POL-LWL: Leiche im Waldstück bei Zarrentin entdeckt

Zarrentin (ots) -



Spaziergänger haben am Sonntagvormittag in einem Waldstück nahe des Schaalsees bei Zarrentin eine männliche Leiche entdeckt. Vermutlich handelt es sich bei dem Toten um einen 76-jährigen Mann aus Niedersachsen. Allerdings dauern die polizeilichen Maßnahmen zur zweifelsfreien Identifizierung des Mannes noch an. Die Leiche, die erhebliche Brandverletzungen aufwies, wurde nahe einer Feuerstelle aufgefunden. Offensichtlich hatte der Mann vor seinem Tod dort persönliche Papiere verbrannt. Ob der Mann an den Folgen der erlittenen Brandverletzung verstarb oder eine andere Ursache hierfür in Frage kommt, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei geht jedoch dem Spurenaufkommen zufolge derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Weitere Einzelheiten sollen im Rahmen eines sogenannten Todesermittlungsverfahrens geklärt werden.



