POL-LWL: Auto prallte gegen zwei Bäume - Fahrerin schwer verletzt

Auf der B 191 zwischen Parchim und Spornitz ist am Samstagmittag eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 81-jährige deutsche Autofahrerin kam gegen Mittag mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend mit dem Wagen gegen zwei Bäume. Die schwer verletzte Frau ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch nicht genau geklärt. Möglicherweise war die Fahrerin abgelenkt.



