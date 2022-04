POL-NB: Drei angegriffene Zigarettenautomaten in Zingst (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



In der Nacht vom 02.04.2022 zum 03.04.2022 wurden drei

Zigarettenautomaten in Zingst angegriffen. Durch bislang unbekannte

Täter wurden im Müggenburger Weg ein Automat und in der Seestraße

zwei Automaten gewaltsam geöffnet. Aus den geöffneten

Zigarettenautomaten wurde eine unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen

entwendet. Zum Stehlschaden können derzeit keine Angaben gemacht

werden. Der Gesamtsachschaden an den Zigarettenautomaten wird auf ca.

600 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Barth unter

038231/6720, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.







Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell