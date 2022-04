POL-NB: Diebstahl eines Transporters in Rossow (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



In der Zeit vom 01.04.22, 18:00 Uhr bis zum 02.04.22, 10:00 Uhr wurde

in der Dorfstraße in Rossow ein weißer Transporter entwendet. Bei dem

Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Sprinter, welcher als

Werkstattwagen ausgestattet ist. Dieser hat das amtliche Kennzeichen

UEM-DW 421. An den Fahrzeugseiten und am Fahrzeugheck sind in grauer

Farbe die Schriftzüge "Denkmal" und "Wohnbauten" untereinander

angebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Tel.-Nr.: 03973-2200, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell