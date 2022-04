POL-HRO: ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ - Start der Verkehrskontrollen zu den Schwerpunkten ´Handy´ und ´Rückhalteeinrichtungen´

Details anzeigen FAL April 2022 FAL April 2022

Im Zusammenhang mit der landesweiten Kampagne

"Fahren.Ankommen.LEBEN!" starten heute die Verkehrskontrollen mit den

Schwerpunkten "Handy" und "Rückhalteeinrichtung". Die mobilen und

stationären Kontrollen finden in allen acht Polizeiinspektionen im

gesamten Monat April statt.



Die Ahndung von Handyverstößen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die

verbotswidrige Nutzung ein hohes Unfallrisiko darstellt. Auch wenn

die Handynutzung nicht immer eindeutig als Grund für einen

Verkehrsunfall feststellbar ist, kann auch der kurze Blick aufs

Smartphone während der Fahrt schwerwiegende Folgen haben.



Landesweit wurden im Jahr 2019 insgesamt 11.652 Verstöße

festgestellt, 2020 waren es 12.477. Im vergangenen Jahr registrierten

die Beamten insgesamt 12.157 Verstöße.



Der zweite Fokus der Verkehrskontrollen liegt in diesem Monat auf den

Rückhalteeinrichtungen und somit auf das ordnungsgemäße Nutzen von

Anschnallgurten und Kindersitzen.



So kann ein Sicherheitsgurt bereits bei 30 km/h Menschenleben retten,

denn ein Aufprall mit diesem Tempo ist einem Sturz aus vier Metern

Höhe gleichzusetzen. Auch wenn die festgestellten Verstöße in diesem

Bereich glücklicherweise rückläufig sind, bleiben die Gefahren für

die Verkehrsteilnehmer bestehen. Wurden in diesem Zusammenhang im

Jahr 2019 noch 12.242 Verstöße geahndet, waren es im Jahr 2020 nur

noch 8.468 und im vergangen Jahr 2021 6.029 Verstöße gegen das

vorgeschriebene Anlegen der Rückhalteeinrichtungen.



