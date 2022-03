POL-SN: Kind und 65-Jähriger nach Unfällen unter Schock

Schwerin (ots) -



Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr kam es auf der L72 Höhe Stern Buchholz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leichtverletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 65-jähriger Autofahrer mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Beim Wiedereinscheren sei der 65-Jährige aus Lübesse auf einen LKW aufgefahren. In der Folge erlitt der Autofahrer einen Schock, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zwischenzeitlich für ca. 30 Minuten voll gesperrt.



Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der 65-jährige Deutsche unter Einfluss von Alkohol stand, der Vortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.



Nachmittags ist ein 4-jähriger Junge von einem Bus angefahren worden und stand anschließend ebenfalls unter Schock.



Der Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der 4-jährige Junge lief ersten Erkenntnissen nach unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 60-jährige Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Jungen jedoch nicht verhindern.



Ein Erziehungsberechtigter des Kindes war vor Ort und konnte es auf der Fahrt ins Klinikum begleiten.



Das Kriminalkommissariat Schwerin ist mit den Ermittlungen der Gesamtumstände der Verkehrsunfälle beauftragt.



