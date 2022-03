POL-HRO: Sperrungen und Einschränkungen zum Spiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen FC St. Pauli am 02.04.2022

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, den 02.04.2022, wird im Ostseestadion um 20:30 Uhr das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC St. Pauli angepfiffen. Diese Begegnung ist die erste vor ausverkauften Rängen und stößt auf überaus großes Interesse bei den Fans der Vereine.



Um eine reibungslose, getrennte An- und Abreise von Fans beider Vereine zu gewährleisten, ist am Spieltag mit Verkehrseinschränkungen insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofes, im Hansaviertel und rund um das Ostseestadion zu rechnen. Alle Rostocker und Gäste der Hansestadt sollten sich darauf einstellen.



Am Sonnabend, den 02.04.2022 werden ab 15:00 Uhr folgende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt:



- Schillingallee vom Platz der Jugend bis zur Ecke Strempelstraße

- E.-Heydemann-Straße

- Vossstraße



Bitte beachten Sie, dass in diesem Bereich auch das Parken ab 15:00 Uhr verboten ist!



Ein Befahren der Rembrandt- und Eichendorffstraße in Richtung der Ernst-Heydemann-Straße ist in der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr ebenfalls nicht möglich.



Die Erreichbarkeit der Notaufnahme des Universitätsklinikums Rostock für Hilfesuchende ist am 02.04.2022 weiterhin gegeben.



Auf den Parkplätzen "Albrecht-Kossel-Platz" (Südseite Hauptbahnhof) sowie E.-Schlesinger-Straße (gegenüber "Nordex") ist das Parken am Spieltag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr ebenfalls verboten.



Die Rostocker Polizei wird wichtige Informationen zu diesem Einsatz über Twitter verbreiten. Zu finden ist die Rostocker Polizei unter:



www.twitter.com/polizei_rostock



