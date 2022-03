POL-NB: Erneut Zigarettenautomatenaufbruch in 18375 Prerow, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 31.03.2022 um 00:19 Uhr stellte eine Funkstreife des

Polizeireviers Barth fest, dass in Prerow, im Bernsteinweg auch ein

Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen

Zigarettenschachteln entwendet wurden. Zur Tatzeit können keine

genauen Angaben gemacht werden. Auch hier bittet die Polizei um

Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im

Polizeirevier Barth unter Tel. 038231 6720 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt die Polizei auch im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort

Spuren gesichert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

4000,-Euro. Zur Höhe des Stehlschadens können gegenwärtig noch keine

Angaben gemacht werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



