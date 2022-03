POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden auf der Bundesstraße 105 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 30.03.2022 gegen 18:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 105

zwischen den Abzweigen Altenwillershagen und Trinwillershagen zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 61-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW befuhr die B 105 in

Richtung Stralsund. Plötzlich verlor der Fahrer ohne Einwirkung

anderer Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam

nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Straßengraben und

kam an einem Straßenbaum zum Stehen.

Der Fahrzeugführer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde in

ein Stralsunder Klinikum verbracht.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt ca.

20.000,-Euro. Die B 105 war zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung

des Fahrzeuges für ca. eine Stunde voll gesperrt.



