POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit zwei leichtverletzten Personen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am 30.03.2022 gegen 14:50 Uhr befuhr der 69-jährige, deutsche

Fahrzeugführer eines Pkw Audi die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend

in Richtung Stettin.

Zwischen den Anschlussstellen Altentreptow und Neubrandenburg Nord

kam er aufgrund von Unaufmerksamkeit zunächst nach rechts von der

Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Leitplanke. In der weiteren

Folge wurde der Pkw zurückgeschleudert und prallte in die

Mittelschutzplanke, wo er zum Stehen kam. Dabei erlitten der

Fahrzeugführer und auch seine 70-jährige, deutsche Beifahrerin

leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg

gebracht

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von

ca. 15.000,- Euro. Der Fahrzeugverkehr wurde auf der Lastspur an der

Unfallstelle vorbeigeleitet



