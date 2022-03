POL-HRO: Rostocker Polizei sucht weiter nach vermisstem 15-Jährigen

Rostock (ots) -



Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort sind bislang nicht eingegangen.

Vor diesem Hintergrund bittet die Rostocker Polizei erneut dringend um Mithilfe.



Ein Foto des Jungen sowie alle zusammengefassten Details gibt es hier:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=179335&processor=processor.sa.pressemitteilung



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



