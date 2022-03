POL-HRO: Ergänzung: Schwerer LKW-Unfall auf der BAB 20 Höhe AS Bad Doberan

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend, 29.03.2022, ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der

BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin ein

schwerer Verkehrsunfall.

Die Arbeiten zum Bergen der verunfallten Fahrzeugkombination wurden

vor wenigen Minuten abgeschlossen.

In den kommenden Stunden wird die stark beschädigte

Mittelschutzplanke ausgebessert. Zur Absicherung der Arbeiten bleiben

die Überholfahrstreifen sowohl in Richtung Rostock als auch in

Richtung Lübeck bis voraussichtlich heute Mittag gesperrt. Der

Fahrzeugverkehr wird einspurig auf der Lastspur an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.



