POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 24 Höhe Rastow

Am Mittwochmorgen, 30.03.2022, ereignete sich gegen 00:05 Uhr auf der

BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow in

Fahrtrichtung Hamburg ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge der

34-jährige Fahrer eines Mercedes-Van noch an der Unfallstelle

verstarb.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige die BAB 24 in

Richtung Hamburg. Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr der

Van-Fahrer auf einen vorausfahrenden LKW auf und kam auf der

Fahrzeugseite auf dem Überholfahrstreifen zum Liegen. Ein

Fahrzeugführer, welcher auf der Gegenfahrbahn den Unfall erkannte,

informierte die Polizei. Ein in Richtung Hamburg nachfolgender

57-jährige Fahrer eines Mercedes-Pkw überholte unmittelbar vor der

Unfallstelle einen weiteren LKW und erkannte hier den bereits zuvor

verunfallten Mercedes-Van zu spät. In der weiteren Folge prallten die

Fahrzeuge zusammen. Der 34-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der überholte LKW muss zeitgleich vermutlich gegen den, auf dem

Hauptfahrstreifen liegenden, Motorblock des Mercedes-Transporter

geprallt sein. Beide LKW-Fahrer stoppten kurz nach den jeweiligen

Unfällen in etwa 200m Entfernung ab, setzten dann jedoch, nach

Zeugenaussagen, ihre Fahrt fort. Der 57-jährige Fahrer des

Mercedes-Pkw wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum

nach Schwerin gefahren. Das Fahrzeug des Hinweisgebers auf der

Gegenfahrbahn wurde durch Trümmerteile beschädigt.



Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur Rekonstruktion des

Unfallhergangs hinzugezogen. Zur Unterstützung und Absicherung der

erforderlichen Maßnahmen waren zudem die Mitarbeiter der

Autobahnmeistereien Hagenow und Fahrbinde sowie die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Wöbbelin/Dreenkrögen, Lüblow und Rastow

im Einsatz.



Für die Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge dauert

die Vollsperrung der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg bis

voraussichtlich 07:00 Uhr weiterhin an.



Die weiteren Ermittlungen zu den LKW-Fahrern und zum Unfallgeschehen

laufen. Erste Fahndungsmaßnahmen nach den LKW blieben erfolglos.



Die Polizei bittet um Hinweise zu dem geschilderten Unfallgeschehen.

Insbesondere geht es auch um die beschädigten LKW in Fahrtrichtung

Hamburg. Wobei ein LKW auffällige Frontbeschädigungen und der andere

LKW auffällige Beschädigungen im Heckbereich haben müsste.

Die Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ebenfalls

können die Hinweise auch über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



