POL-HRO: Gleisarbeiter bei Unfall in Rostock verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gleisarbeiter verletzt wurde, kam es heute gegen 13:15 Uhr im Rostocker Hansaviertel.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der 42-Jährige Gleisarbeiten auf dem Schienennetz der RSAG in Höhe der Tiergartenallee/ Haltestelle Zoo durchgeführt, als es zur Kollision mit einer Straßenbahn kam.

Der Mann wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und dann zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt Verletzungen im Bereich der Schulter und am Kopf. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca.2000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.



