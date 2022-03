POL-ANK: Autofahrerin prallt in Grambow gegen Baum und wird leicht verletzt

Pasewalk (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 113 zwischen Linken und Grambow ist gestern Abend (28.03.2022, ca. 22 Uhr) eine Person verletzt worden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist eine 69-jährige, polnische Fahrerin eines PKW Skoda aus Richtung Linken kommend nach Grambow gefahren. Kurz hinter dem Bahnübergang Grambow kam die Fahrerin in der 90-Grad-Kurve, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Sicherungsgitter. In der weiteren Folge verlor die 69-Jährige dann die Kontrolle über ihren Skoda und fuhr in der Kurve geradeaus, durchbrach zunächst eine Schutzplanke und prallte anschließend gegen einen Baum.



Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Der beschädigte Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Der durch den Unfall entstandene Sachschaden (gesamt) wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt, ca. 3000 Euro Schaden entstanden dabei am PKW (wirtschaftl. Totalschaden).



