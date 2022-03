POL-NB: Falsche Bankmitarbeiterin erlangt Geld von Seniorin

Wolgast (ots) -



In der Nähe von Wolgast ist es gestern einer Betrügerin gelungen, 2.500 EUR von einer 70-jährigen Deutschen zu ergaunern.



Die unbekannte Täterin rief die Geschädigte am gestrigen Nachmittag auf ihrem Handy und stellte sich als Mitarbeiterin der Hausbank vor. Durch Investitionen sei es möglich der Anzeigenden eine höhere Summe Geld auszuzahlen. Da die Seniorin tatsächlich vor längerer Zeit investiert hatte, kam ihr das nicht merkwürdig vor.



Die falsche Bankmitarbeiterin forderte die 70-Jährige auf, ihren Computer anzuschalten und ein Remoteprogramm herunterzuladen. Anschließend sollte sie ihr Onlinebanking öffnen. Die Dame am Telefon hatte die Steuerung des PC übernommen und öffnete verschiedene Seiten im Onlinebanking. Schließlich forderte die Betrügerin die Geschädigte aus, ein TAN zu generieren und zu übermitteln. Das tat die Seniorin. Das Telefonat dauerte etwa eine Stunde.



Am Abend wurde der Geschädigten dann doch mulmig. Sie sah sich noch einmal ihre Umsätze an und musste feststellen, dass von ihrem Konto 2.500 Euro überwiesen worden waren - die gesamte Summe, die mit Dispo möglich war.



