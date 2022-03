POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar am 28.03.2022

Nordwestmecklenburg (ots) -



Für den heutigen Montag, 28. März 2022, waren erneut Versammlungen in

der Hansestadt Wismar sowie in Grevesmühlen angemeldet. Aus

polizeilicher Sicht verliefen die drei Versammlungen relativ

störungsfrei.

Am Versammlungsgeschehen auf dem Wismarer St.-Marien-Kirchhof nahmen

unter dem Motto: "Einigkeit und Recht und Freiheit - Für Frieden,

Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, keine Spaltung, keine

Diskriminierung. Frieden beginnt bei dir! Grundrechte sind nicht

verhandelbar!" bis zu 205 Menschen teil. Ein Teilnehmer des Aufzuges

führte ein Cuttermesser bei sich. Gegen den Mann wurde eine

Strafanzeige gefertigt.

Gegen 18:40 Uhr startete der Aufzug über die Lübsche Str.,

Ph.-Müller-Str., Weidendamm, Ulmenstraße, Neustadt zurück zum

St.-Marien-Kirchhof. Hier endete die Versammlung gegen 20:00 Uhr.



Unweit dieser fand eine zweite Versammlung unter dem Motto "Für eine

solidarische Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben" auf dem

Wismarer Marktplatz statt. Hier kamen ab 17:30 Uhr bis zu 25 Personen

zusammen. Die Versammlung endete um 19:00 Uhr.



Unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle

Menschen, vor allem aber für unsere Kinder" versammelten sich auf dem

Marktplatz in Grevesmühlen bis zu 17 Personen, die ihren Protest in

einem Aufzug durch die Innenstadt kundtaten. Gegen 20:00 Uhr endete

diese Versammlung wieder auf dem Marktplatz.



Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde hat die Polizeiinspektion

Wismar das Versammlungsgeschehen begleitet.



André Falke, Polizeiführer vom Dienst



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell