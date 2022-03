POL-ANK: Motorradfahrer bei Unfall in Torgelow schwer verletzt

Torgelow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Eggesiner Str. Ausbau (L 32) in Torgelow ist heute Vormittag (28.03.2022, 10:25 Uhr) ein 43-jähriger Motorradfahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) verletzt worden. Der Yamaha-Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei zog er sich so schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, sodass er durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Ueckermünde gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nach Informationen der Polizei war der 43-Jährige gerade auf dem Weg zur Kfz-Zulassungsstelle, um sein Motorrad zuzulassen.



