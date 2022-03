POL-HRO: Staatsschutz ermittelt nach Geburtstagsparty

Lübtheen (ots) -



In Langenheide bei Lübtheen haben Kräfte des Polizeireviers Hagenow in der Nacht zu Sonnabend eine Geburtstagsparty auflösen müssen. Nachdem Zeugen sich wegen der Lautstärke beschwerten, begaben sich die Beamtinnen und Beamten zur angegebenen Adresse. Dort stellten sie Musik einer indizierten Band fest. Die Veranstaltung - eine Feier anlässlich eines 18. Geburtstages - mit insgesamt 21 Gästen wurde daraufhin aufgelöst. Die Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.



