POL-SN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenbahnverkehr

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenbahnverkehr.



Unbekannte Tatverdächtige legten ein Verkehrsschild auf die Schienen der Straßenbahn. Gegen 01:45 Uhr sah die Straßenbahnfahrerin das Hindernis auf den Schienen und leitete eine Gefahrenbremsung ein, das Überfahren des Schildes konnte sie jedoch nicht mehr verhindern.



Wer verdächtige Personen am 26.03.2022 im Bereich der Schienen an der Ludwigsluster Chaussee / Haltestelle Ostorf gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei sensibilisiert erneut: Steine und andere Gegenstände gehören nicht auf Schienen. Es besteht eine generelle Gefahr für den Fahrer sowie für die Fahrgäste.



