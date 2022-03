POL-HWI: Suche nach vermisster Urlauberin wird fortgeführt

Boltenhagen (ots) -



Nachdem eine 69-jährige Frau seit Freitagnachmittag im Bereich Tarnewitz/Boltenhagen als vermisst gilt, wird die Suche weiter fortgeführt.



Am Wochenende waren die Mantrailerhunde u. a. der Rettungsstaffel Nordelbe, die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen, Einsatzkräfte der Polizei sowie der Polizeihubschrauber mehrfach im Einsatz, um den Bereich Strand/Steilküste aber auch Waldstücke in der Umgebung abzusuchen. Die Suche verlief bislang erfolglos.



Die Polizei bittet daher erneut um Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche nach der 69-Jährigen.



Näherer Informationen entnehmen Sie bitte dem Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=179226&processor=processor.sa.pressemitteilung



