POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines Carports in Garz (Insel Usedom)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits mitteilte, brannte am vergangenen Freitag (25.03.2022, 13:30 Uhr) ein Carport in der Friedenstraße in Garz auf der Insel Usedom (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5180974).



Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei und einem Brandursachenermittler als externen Sachverständigen stellte sich heraus, dass sich ein Tier an dem Verteilerkasten eines Schuppens zu schaffen gemacht und somit einen technischen Defekt ausgelöst hatte. Eine Straftat kann daher ausgeschlossen werden, weshalb die Ermittlungen eingestellt wurden.



