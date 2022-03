POL-NB: Zigarettenautomat in Born auf dem Darß aufgebrochen

Barth (ots) -



Am späten Nachmittag des 27.03.2022 wurden die Beamten des Polizeirevieres Barth in die Bäderstraße nach Born auf den Darß gerufen, da dort unbekannte Täter den Zigarettenautomaten der Fischräucherei "Zum Aalkönig" aufgebrochen und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie Bargeld gestohlen haben. Die Tat passierte wahrscheinlich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Die genaue Höhe des Stehlschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeirevier Barth unter der Rufnummer 038231-6720, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



