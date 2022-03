POL-NB: Erneut Brände in Neubrandenburg, Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 27.03.2022 gegen 05:00 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und der ELST der Polizei in

Neubrandenburg mehrere Notrufe zu zwei Bränden in der

Neubrandenburger Oststadt ein. Durch unbekannte Täter wurden in der

Robert-Koch-Straße zwei Sperrmüllhaufen angezündet. Der Feuerwehr

gelang es schnell, den Brand an der Kreuzung Pawlowstraße zu löschen

und somit ein Übergreifen der Flammen auf die nahegelegenen

Wohngebäude zu verhindern.

Anders sah es beim zweiten Brand an der Kreuzung

Albert-Schweitzer-Straße aus. Dort hatten die Flammen bereits auf

einen Wohnblock übergegriffen. Die Fassade der Giebelseite des

Gebäudes wurde dabei komplett zerstört.

Durch die starke Rauchentwicklung musste die Feuerwehr eine Wohnung

der untersten Etage des Wohnblocks öffnen, da diese bereits komplett

verqualmt war. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen

werden, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden. Dieses war

glücklicherweise nicht der Fall..

Nach ungefähr einer Stunde war auch dieser Brand gelöscht. Verletzt

wurde niemand. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Der

Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 50000,-Euro geschätzt.

Insgesamt kamen 21 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen

Feuerwehren Innenstadt und Oststadt zum Einsatz.



