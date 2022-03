POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 27.03.2022 gegen 09:00 Uhr ereignete sich in der Unterführung

(Fuß- und Radweg) der verlängerten Scharnhorststraße in Greifswald

ein Unfall zwischen zwei fahrradfahrenden Personen.

Eine 34-jährige deutsche Radfahrerin kam aus Richtung Neumorgenstraße

und ein 50-jähriger deutscher Radfahrer mit seinem Hund aus Richtung

Osnabrücker Straße.

Da beide Radfahrer das Rechtsfahrgebot nicht beachteten und der

gesamte Tunnel eine durchgehende Kurve ist, konnten sich die beiden

Radfahrer nicht rechtzeitig sehen um sich gegenseitig auszuweichen.

Die Lenkerenden beider Fahrräder berührten sich und beide Radfahrer

stürzten.

Die Radfahrerin zog sich eine stark blutende Wunde am Hinterkopf und

Abschürfungen an beiden Händen zu. Der Radfahrer hatte ebenfalls eine

blutende Wunde am Hinterkopf und wurde mit Verdacht auf eine

Gehirnerschütterung in die Notaufnahme des Greifswalder Klinikums

verbracht. Auch die Radfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung

ins Klinikum Greifswald verbracht. Der Hund blieb unverletzt und auch

an den Fahrrädern entstand kein Sachschaden. Die Unfallaufnahme

erfolgte durch Polizeibeamte des PHR Greifswald.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell