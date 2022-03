POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Bundesstraße 109 (B109), im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgsat (ots) -



Am 26.03.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B 109, zwischen

Karlsburg und Klein Bünzow, im Karlsburger Wald ein Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines PKW VW Passat mit Anhänger fuhr aus einem Waldweg

auf die B109 auf. Dabei übersah der 32-jährige deutsche VW-Fahrer

einen auf der B 109 in Richtung Karlsburg fahrenden PKW Audi TT.

Der 29-jährige deutsche Fahrer des PKW Audi TT konnte eine Kollision

beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall wurde der PKW Audi TT komplett zerstört und musste

von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mindestens 30.000,-

Euro.

Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Auswirkungen auf den fließenden Fahrzeugverkehr auf der B 109

blieben gering, es gab eine halbseitige Sperrung der Straße an der

Unfallstelle



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell