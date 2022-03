POL-NB: Brand eines Holzschuppens im Brauereiviertel in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 25.03.2022 um 15:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brand in der Brauereistraße in Neubrandenburg gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein ca. 5m x 2,5m großer Schuppen neben einem Doppelhaus bereits in voller Ausdehnung. Durch die Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus sowie das Nachbargrundstück verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schuppen brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.





