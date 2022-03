POL-NB: Motorradfahrer durch Verkehrsunfall auf der Insel Rügen schwer verletzt

Bergen/Rügen (ots) -



Am 26.03.2022 gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 30

(L30) zwischen Kluis und Gingst, im Landkreis Vorpommern-Rügen, ein

schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 30-jähriger deutscher Kradfahrer befuhr die L30 von Kluis in

Richtung Gingst. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit hoher

Geschwindigkeit. Vor dem Unfall überholte einen vorausfahrenden PKW.

Als er sich wieder einordnete kam er zu dicht an einen vor dem PKW

fahrenden Ford Transit heran. Er bremste sein Krad vom Typ Kawasaki

Ninja stark ab und geriet dabei ins Schleudern. In der weiteren Folge

stieß er mit dem Krad gegen den vorausfahrenden Ford Transit und

stürzte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er

musste zur weiteren medizinischen Betreuung mit dem

Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald verbracht werden. Der

32-jährige deutsche Fahrer des Ford Transit blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,- Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die L30 im Unfallbereich bis 14:15

Uhr voll gesperrt werden.



