POL-HRO: Fahrlässige Brandstiftung mit hohen Sachschaden in Malliß

Maliliß (ots) -



Am 25.03.2022 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Rostock gegen 19:07 Uhr einen Notruf, dass es in der Ortslage Malliß

in einem Wohnhaus brennt.

In einer Wohnung im 3. OG brannte es.

Nach Aussagen der Feuerwehr befanden sich keine Menschen oder Tiere

in der Wohnung.

Auch alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre

Wohnungen unverletzt verlassen.

53 Kameraden mit 5 Einsatzfahrzeugen der FFW Heiddorf, Lübtheen,

Ludwigslust, Malk Göhren und Malliß versuchten den Brand zu löschen.

Durch die Brandauswirkungen wurden insgesamt sieben Wohnungen im

Mehrfamilienhaus beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar.

Die betroffene Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist komplett

ausgebrannt.

Die Bewohner sind bei Freunden und Bekannten untergekommen.

Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt, nach

jetzigen Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von 350.000 Euro

entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Michael Brun-Hollien

Polizeihauptkommissar

PFvD

Einsatzleitstelle PP Rostock





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell